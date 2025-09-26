Investor plant 68 Wohnungen Stadtrat Cochem blockiert Pläne zum Wohnprojekt in Sehl 26.09.2025, 14:00 Uhr

i Um den Neubau von 68 Wohneinheiten in den Sehler Anlagen zu realisieren, wollte der Investor eine Änderung des Bebauungsplans. Diese hat der Stadtrat Cochem jedoch abgelehnt. Ulrike Platten-Wirtz

Über eine Änderung des Bebauungsplans im Bereich Sehler Anlagen wurde jüngst im Cochemer Stadtrat abgestimmt. So stehen die Fraktionen zum Neubau einer großen Wohnanlage mit 68 Einheiten.

Mit zehn Nein-Stimmen hat sich der Stadtrat gegen eine Änderung des Bebauungsplans im Bereich der Sehler Anlagen ausgesprochen – und dem Investor so die Möglichkeit genommen, den Neubau von 68 Wohneinheiten an der B 49 zwischen dem Weinhaus Klasen und dem ehemaligen Blumencenter Schoemen nach der derzeit vorliegenden Planung umzusetzen.







