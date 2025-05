Die Landschaft rund um Cochem und Zell ist wunderschön, Radfahren macht hier extra viel Spaß. Dass es auch dem Klima hilft, weiß man in der Kreisverwaltung – und ruft zur Aktion „Stadtradeln“ für 2025 auf.

Nach einer kurzen Pause nimmt der Landkreis im Jahr 2025 wieder am „Stadtradeln“ teil. Das teilte die Kreisverwaltung Cochem-Zell nun mit. Der diesjährige Aktionszeitraum laufe vom 16. Juni bis zum 6. Juli. „In diesen drei Wochen können alle, die im Landkreis Cochem-Zell leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln“, heißt es in einer Mitteilung.

Guter Weg in Sachen Energiewende

Wie ein aktueller Bericht der Internationalen Energieagentur von Anfang April 2025 zeige, sei Deutschland auf einem guten Weg bei der Energiewende. Im Verkehrssektor konnten hingegen in den vergangenen Jahren nur wenige Emissionen reduziert werden. Dieser produziere die meisten energiebedingten Emissionen in Deutschland. Rund 95 Prozent der Gesamtemissionen im Verkehrssektor entfallen auf den Straßenverkehr. Genau hier setze das „Stadtradeln“ an.

Infos zum „Stadtradeln“ im Kreis Cochem-Zell

Die Registrierung zum „Stadtradeln“ erfolgt unter: www.stadtradeln.de/landkreis-cochem-zell. Hier können auch Teams gegründet werden, etwa für Unternehmen, den Sportverein und so fort. Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf der Kampagne gibt es unter: www.stadtradeln.de/faq.

„Lassen Sie sich diesen Sommer die frische Luft um die Ohren wehen, wenn Sie statt dem Auto das Fahrrad nutzen. Fahrrad fahren ist nicht nur klimafreundlich, spart Emissionen und leistet einen Beitrag auf dem Weg zum Null-Emissions-Landkreis – es ist auch gesund und kostengünstig“, heißt es in der Mitteilung des Landkreises ermutigend weiter.