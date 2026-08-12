Kurven zu eng Stadt Gerolstein reagiert nach heftiger Kritik am ZOB 12.08.2026, 10:18 Uhr

i Der neue Busbahnhof in Gerolstein. Die Problemstellen wurden auf dem Foto mit Pfeil und Text gekennzeichnet. Jürgen Kotz

Die massive Kritik von Busfahrern am neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Gerolstein bleibt nicht ohne Folgen. Die Stadt reagiert mit Änderungen.

Nachdem Busfahrer wiederholt auf Probleme beim Befahren der neuen Anlage des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Gerolstein hingewiesen hatten, haben sich Vertreter der Stadt Gerolstein, des Ingenieurbüros Reihsner, des Busunternehmens Linden Reisen, der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) im Rathaus auf konkrete Änderungen verständigt.







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