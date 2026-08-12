Stadt Gerolstein reagiert nach heftiger Kritik am ZOB
Die massive Kritik von Busfahrern am neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Gerolstein bleibt nicht ohne Folgen. Die Stadt reagiert mit Änderungen.
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Nachdem Busfahrer wiederholt auf Probleme beim Befahren der neuen Anlage des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Gerolstein hingewiesen hatten, haben sich Vertreter der Stadt Gerolstein, des Ingenieurbüros Reihsner, des Busunternehmens Linden Reisen, der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) im Rathaus auf konkrete Änderungen verständigt.