Stadt Daun muss streichen: Wird Bauhof verkleinert?

Keine weiteren Investitionsausgaben, keine zusätzlichen Verbindlichkeiten: Was die Kommunalaufsicht am Nachtragshaushalt 2025 bemängelt, was sie fordert, wie die Stadt reagieren will.
Lesezeit 2 Minuten
Frust bei der Dauner Stadtspitze, nachdem sie vorweihnachtliche Post von der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung erhalten hat. „Unser Nachtragshaushalt 2025 ist nicht genehmigt worden. Bittere Nachricht!“ So kommentiert Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (CDU) die Info aus dem Kreishaus.