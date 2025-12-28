Geldnot in der Vulkaneifel Stadt Daun muss streichen: Wird Bauhof verkleinert? Mario Hübner 28.12.2025, 06:00 Uhr

i Mitarbeiter des Dauner Bauhofs pflanzen auf dem Laurentiusplatz einen neuen Baum, nachdem ein Unbekannter den großen Ahorn gefällt hat. Hat die Crew, falls sie verkleinert wird, für solche Dinge künftig keine Zeit mehr? Mario Hübner

Keine weiteren Investitionsausgaben, keine zusätzlichen Verbindlichkeiten: Was die Kommunalaufsicht am Nachtragshaushalt 2025 bemängelt, was sie fordert, wie die Stadt reagieren will.

Frust bei der Dauner Stadtspitze, nachdem sie vorweihnachtliche Post von der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung erhalten hat. „Unser Nachtragshaushalt 2025 ist nicht genehmigt worden. Bittere Nachricht!“ So kommentiert Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (CDU) die Info aus dem Kreishaus.







