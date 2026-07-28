Das Weinfest in Bildern
St. Aldegund feiert seine neue Weinkönigin
Ortsweinköniginnen aus anderen Orten gaben sich die Ehre.
Ortsweinköniginnen aus anderen Orten gaben sich die Ehre.
Winfried Simon. RZ

Mit der Krönung der neuen Weinkönigin Henrike Treis erreichte das Weinfest in St. Aldegund seinen emotionalen Höhepunkt. Unsere Bilder zeigen die schönsten Momente eines stimmungsvollen Wochenendes an der Mosel.

Strahlende Gesichter, festliche Momente und ausgelassene Stimmung: Das Weinfest in St. Aldegund bot seinen Gästen beste Unterhaltung und viele emotionale Augenblicke. Im Mittelpunkt stand die Krönung der neuen Weinkönigin Henrike Treis, die künftig gemeinsam mit ihren Weinprinzessinnen Finja Hermann und Emma Stölting den Moselort repräsentiert.
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