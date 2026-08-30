Benzin statt Diesel
Sprit-Verwechslung: Worauf sie achten müssen
Eine Verwechslung von Benzin und Diesel hat gravierende Folgen. (Symbolfoto)
Eine Verwechslung von Benzin und Diesel hat gravierende Folgen. (Symbolfoto)
Lennart Preiss/dpa/Lennart Preiss

Rund zwei Tage lang floss aus zwei Zapfsäulen in einer Wittlicher Tankstelle verunreinigter Kraftstoff: Viele Autos sind bereits in der Werkstatt. Was Gutachter und eine Anwaltskanzlei dazu sagen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Dimensionen der Sprit-Verwechslung an der B-Station beim Einkaufszentrum Bungert in Wittlich sind größer als zunächst angenommen. Wie das Unternehmen zwischenzeitlich erklärte, waren die betroffenen Zapfsäulen von Dienstag, 18. August, etwa 9 Uhr, bis zum späten Mittwochnachmittag, 19.
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