Benzin statt Diesel Sprit-Verwechslung: Worauf sie achten müssen Hans-Peter Linz 30.08.2026, 10:00 Uhr

i Eine Verwechslung von Benzin und Diesel hat gravierende Folgen. (Symbolfoto) Lennart Preiss/dpa/Lennart Preiss

Rund zwei Tage lang floss aus zwei Zapfsäulen in einer Wittlicher Tankstelle verunreinigter Kraftstoff: Viele Autos sind bereits in der Werkstatt. Was Gutachter und eine Anwaltskanzlei dazu sagen.

Die Dimensionen der Sprit-Verwechslung an der B-Station beim Einkaufszentrum Bungert in Wittlich sind größer als zunächst angenommen. Wie das Unternehmen zwischenzeitlich erklärte, waren die betroffenen Zapfsäulen von Dienstag, 18. August, etwa 9 Uhr, bis zum späten Mittwochnachmittag, 19.







Artikel teilen

Artikel teilen