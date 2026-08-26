Diesel mit Benzin vertauscht Sprit-Verwechslung: Werkstätten melden Dutzende Fälle Hans-Peter Linz 26.08.2026, 12:00 Uhr

i In einer Wittlicher Tankstelle wurde beim Füllen der Erdtanks Diesel mit Benzin verwechselt. (Symbolfoto) Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Nachdem Benzin und Diesel beim Auffüllen der Tanks an einer Wittlicher Tankstelle verwechselt worden sind, reichen die Schadensbilder betroffener Autos bis zum wirtschaftlichen Totalverlust.

Die Folgen des schweren Logistikfehlers an der Wittlicher B-Station-Tankstelle beim Einkaufszentrum Bungert werden in den regionalen Werkstätten immer deutlicher sichtbar.Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass beim Befüllen der Erdtanks Diesel und E10-Benzin vertauscht worden waren, rollen täglich weitere betroffene Fahrzeuge in die Reparaturbetriebe der Region.







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