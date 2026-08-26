Nachdem Benzin und Diesel beim Auffüllen der Tanks an einer Wittlicher Tankstelle verwechselt worden sind, reichen die Schadensbilder betroffener Autos bis zum wirtschaftlichen Totalverlust.
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Die Folgen des schweren Logistikfehlers an der Wittlicher B-Station-Tankstelle beim Einkaufszentrum Bungert werden in den regionalen Werkstätten immer deutlicher sichtbar.Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass beim Befüllen der Erdtanks Diesel und E10-Benzin vertauscht worden waren, rollen täglich weitere betroffene Fahrzeuge in die Reparaturbetriebe der Region.