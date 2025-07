Unter dem Motto „Einfach Ja“ können sich Paare ganz spontan und trotzdem stimmungsvoll trauen. Das erste Pop-Up-Hochzeits- und Segensevent findet am 13. September in Wolf an der Mosel statt.

Heiratswillige Paare können ab sofort ganz spontan und ohne große Formalitäten „Ja“ zueinander sagen. Möglich macht es das neue Pop-Up-Hochzeits- und Segensevent des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach. „Eine Pop-Up-Hochzeit ist für alle da: für Kurzentschlossene, Langzeit- oder frischverliebte Kurzzeitpaare jeden Alters und Geschlechts, die wenig Lust auf Formalitäten und langen Planungsvorlauf haben und den Ablauf einer klassischen Hochzeit für sich als Paar oder die aktuellen Lebensumstände nicht passend finden“, erläutert Superintendent Markus Risch. Und er betont: „Zum Ja-Sagen braucht es zwei Buchstaben und zwei Menschen, die sich gefunden haben, einen gemeinsamen Willen und einen Tag. Deshalb heißt unsere Veranstaltung: Einfach Ja!“

Das Event findet am Samstag, 13. September, an der Mosel in Wolf statt. Dabei gibt es zwei „Slots“, einmal in der Zeit von 11 bis 14 Uhr und dann wieder von 17 bis 20 Uhr. „Gerade der zweite Zeitraum ist vor allem für das idyllische Moselufer gedacht, wenn sich langsam der Sonnenuntergang nähert“, so der Superintendent weiter. Segnen lassen kann man sich dabei an drei besonderen Orten, einmal ganz traditionell in der schönen evangelischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert, dann im illuminierten, urigen Weinkeller unter der evangelischen Kirche und schließlich am Moselufer im Freien.

i Das Team der Pop-Up-Hochzeit am 13. September in Wolf an der Mosel (von links): Superintendent Markus Risch, Pfarrerin Serena Hillebrand, Prädikant Richard Stabe, Pfarrer Jörg-Walter Henrich und Pfarrer Bernd Bazin. Es fehlt Pfarrerin Karin Heß-Stoffel. Dieter Junker

Der Ablauf der Segnungen oder Trauungen ist dabei einfach gehalten: Es gibt ein kurzes Gespräch der Paare mit der Person, die die Trauung oder Segnung durchführt. Dabei können zwei Lieder oder Musikstücke ausgewählt werden. Der Ablauf besteht dann aus Musik, aus kurzen Worten an das Paar und die Anwesenden, den eigentlichen Trau- oder Segnungsakt, einem Gebet und Musik. Je nach Bedarf und Wunsch kann der Ablauf aber auch angepasst werden.

Die Trauungen und Segnungen werden durchgeführt von Superintendent Markus Risch, Pfarrer Bernd Bazin (Sargenroth), Pfarrerin Karin Heß-Stoffel (Kirchberg), Pfarrer Jörg-Walter Henrich (Traben-Trarbach), Pfarrerin Serena Hillebrand (Riegenroth) und Prädikant Richard Stabe (Simmern), die alle auch dieses Event organisieren. Die musikalische Gestaltung übernimmt in der Kirche der Organist Tim Bautz, am Moselufer ist Kantor Bernhard Rörich mit verschiedenen Instrumenten im Einsatz, und im Weinkeller gibt es einen DJ. Wie bei den Trauungs- und Segnungsorten möchte der Kirchenkreis auch hier für Abwechslung und Wahlmöglichkeiten sorgen. Die Verwaltung schreibt die jeweiligen Trauurkunden und das Weingut Comes wird in einem Garten eine Sektbar einrichten.

Für die Segnung muss man nicht evangelisch sein

Segnen lassen können sich an diesem Tag alle Paare, die über 18 Jahre alt sind und ihre Beziehung unter Gottes Segen stellen möchten. Für eine Segnung müssen die Paare weder standesamtlich getraut noch evangelisch sein. Für eine kirchliche Trauung, die dann auch eingetragen wird, muss das Paar allerdings standesamtlich getraut sein, auch muss mindestens ein Partner der evangelischen Kirche angehören. Die Trauungen und Segnungen können ganz spontan erfolgen, Interessierte können sich allerdings auch gerne unter einfach.ja@ekir.de anmelden. Die Trauung und der Segen sind kostenfrei, Getränke und Speisen an der Sektbar müssen allerdings bezahlt werden.

„Wir freuen uns auf diesen Tag und hoffen, dass viele Paare dieses Angebot annehmen. Einfach vorbeikommen und Gottes Segen empfangen. Und auch, wenn für eine Trauung die offiziellen Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Ein Segen ist immer möglich“, so Superintendent Markus Risch.

Weitere Informationen zu dem Event gibt es im Kreiskirchenamt unter der Mail-Adresse einfach.ja@ekir.de oder telefonisch unter 06763/9320-0.