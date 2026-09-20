Das Ensemble Spielzeit Düngenheim bringt mit „Butler heißen immer James“ ein neues Stück auf die Bühne. Chaos und Komik prägen den Dreiakter rund um einen unverhofften Lottogewinn im Millionenbereich.
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Mit der Komödie „Butler heißen immer James” (Bernd Kietzke) traf das Ensemble Spielzeit Düngenheim erneut den Geschmack eines seit Jahren treuen Publikums. Diesem wurde aber gleich nach den ersten Szenen klar, dass in diesem Dreiakter zwei Welten sowie Charaktere aufeinanderprallen, wie sie krasser nicht sein könnten.