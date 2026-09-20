Neue Komödie feiert Premiere
Spielzeit Düngenheim lässt Welten aufeinanderprallen
Papa Benno Brummer und Hausmeister Erwin Hammer haben die gut bestückte Hausbar zum Familienmitglied erklärt und lassen ihr vers
Papa Benno Brummer und Hausmeister Erwin Hammer haben die gut bestückte Hausbar zum Familienmitglied erklärt und lassen ihr verstärkte Aufmerksamkeit zukommen.
Thomas Esser

Das Ensemble Spielzeit Düngenheim bringt mit „Butler heißen immer James“ ein neues Stück auf die Bühne. Chaos und Komik prägen den Dreiakter rund um einen unverhofften Lottogewinn im Millionenbereich.

Lesezeit 2 Minuten
Mit der Komödie „Butler heißen immer James” (Bernd Kietzke) traf das Ensemble Spielzeit Düngenheim erneut den Geschmack eines seit Jahren treuen Publikums. Diesem wurde aber gleich nach den ersten Szenen klar, dass in diesem Dreiakter zwei Welten sowie Charaktere aufeinanderprallen, wie sie krasser nicht sein könnten.
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