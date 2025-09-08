Spielmannszug Illerich hat keine Nachwuchssorgen, davon konnten sich die Gäste beim 75-Jährigen Vereinsjubiläum im großen Musikzelt auf dem Dorfplatz überzeugen.

Illerich. Auch wenn man regional schon seit einigen Jahren die Nachwuchssorgen in Musikvereinen, Gesangsvereinen und Spielmannszügen beklagt und viele Musikkulturschaffende mangels Aktiven bereits aufgeben mussten, so gilt das nicht für den Spielmannszug Illerich.

Der hatte parallel zu seinem 75-jährigen Vereinsjubiläum zum Verbandsgemeindekonzert der Spielmannszüge ins große Musikzelt auf dem Dorfplatz eingeladen und konnte dazu unter anderem die musizierenden Gleichgesinnten vom SZ „Frei-Weg“ Hambuch, vom Schützencorps Brachtendorf sowie vom SZ 1960 Binningen begrüßen. Anno 1950 als musikalischer Zweig des Junggesellenvereins gegründet, verfügen die Gastgeber heute über ein Kader von 60 Spielleuten mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 23 Jahren.

Musikalische Früherziehung trägt Früchte

Diese in der Region wohl einmalige und überaus erfreuliche Tatsache verdanken die Vereinsverantwortlichen einer frühen Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Musik, wobei sie auch schon seit Jahren größten Wert auf die weitere Förderung von jungen Interessierten legen. So beginnt die musikalische Früherziehung bei etwa 4-5 Jahren, wo der Nachwuchs spielerisch an Musik, Gesang, Rhythmus und Notenlehre herangeführt wird. Aus seinem beeindruckenden Repertoire kann der Spielmannszug Illerich heute aus den Vollen schöpfen. Dazu gehören neben Märschen ebenso Samba, Rumba, Rock, Pop und Unterhaltungsmusik.

i Aus der Hand von Bürgermeister und Schirmherr Albert Jung gab es abschließend für die Vereinsvorsitzenden noch eine kleine Finanzspritze. Thomas Esser

Unter der Leitung von Tanja Gilles sorgten sie mit beliebten Ohrwürmern auch für den Einstieg ins Konzert. Ihnen folgten vor einem begeisterten Publikum die ebenfalls hervorragend musizierenden Akteure aus Hambuch, mit Stabführer Stefan Pauli, aus Brachtendorf, mit Stabführer Wolfgang Hein, sowie aus Binningen mit Dirigentin Margit Schenk. Resümierend eine klangvolle Reise rund um den Globus, die sämtliche Genres der Musik in ihrer ganzen Vielfalt tangierte. Abschließend konnten sich die Vereinsvorsitzenden noch über eine kleine Finanzspritze aus der Hand von Bürgermeister und Schirmherr Albert Jung freuen.