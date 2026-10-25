Beim Konzert der Spielmannszüge aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch begeisterten fünf Ensembles in Hambuch das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm.
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In der Hambucher Mehrzweckhalle trafen sich die Spielmannszüge aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch zum alljährlichen Konzert. Als Gastgeber der beliebten Veranstaltung begrüßten die Aktiven vom Spielmannszug Frei weg Hambuch um ihren Vorsitzenden und Dirigenten Stefan Pauli zunächst alle anwesenden Musikfreunde, denen sie auch die Gastvereine vorstellten, den Spielmannszug 1960 Binningen, den Spielmannszug Schützencorps Brachtendorf und den ...