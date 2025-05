65 Jahre ist es her, da entstand im Eifeldorf Binningen ein Spielmannszug. Dieser besondere Geburtstag wurde jetzt gefeiert - klangvoll und mit vielen Gästen.

Anno 1960 feierten die ersten 17 Aktiven die Gründung des Spielmannszuges Binningen, der damals noch mit tatkräftiger Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr ins Leben gerufen wurde. Zur Feier des 65. Vereinsjubiläums hatten die Spielleute um ihren Vorsitzenden Thomas Ternes kürzlich in die Rosentalhalle eingeladen, der zahlreiche Musikfreunde und Gastvereine in Erwartung eines klangvollen Konzertabends gefolgt waren. So viel vorweg: Die Erwartungen wurden erfüllt.

Im Rahmen seiner Begrüßungsworte warf Ternes einen kurzen Blick zurück in die Vereinsgeschichte und bezeichnete diese als eine Zeit voller Musik und gelebter Kameradschaft. Nicht ohne mit einem Augenzwinkern hinzuzufügen, dass es bei den unzähligen Proben auch hin und wieder schräge Töne gab. Gleichwohl verbuchten die Musikerinnen und Musiker schon zahlreiche und oft hochkarätige Erfolge bei Wettbewerben und ähnlichen Auftritten.

Die Bühne gehört den Gratulanten

Zu diesen zählte unter anderem der Gewinn des Landesmeistertitels 1981 sowie die Deutsche Vizemeisterschaft 1982 in Celle. Zum aktuellen Gründungsfest beschränkten sich die heute immer noch 45 Aktiven des Spielmannszuges auf die Bewirtung ihrer Gäste und überließen den musizierenden Gastvereinen die Konzertbühne. Letztgenannte erfreuten hier mit berühmten Märschen und weltbekannten Ohrwürmern. Dabei griffen sie vor einem gut aufgelegten Publikum tief in die Kiste ihres umfangreichen Repertoires.

Den musikalischen Auftakt gestalteten die versierten Akteure des Schützencorps Brachtendorf, die mit der Amboss-Polka sogleich für den richtigen Schwung sorgten. Abgelöst wurden sie nach weiteren Beiträgen vom Fanfarencorps Grün-Weiß Mayen, dem Musikverein Brohl, dem Spielmannszug Großmaischeid, dem Spielmannszug Illerich sowie den Akteuren des Spielmanns- und Fanfarenzuges der Freiwilligen Feuerwehr Ernst. Die hervorragenden Auftritte der musizierenden Spielleute wurden moderiert von den Binninger Vereinsaktiven Elena Pillig, Luisa Sesterhenn und Leander Reichert.