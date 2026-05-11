Viele Attraktionen
Spiel und Spaß beim Kinderfest in Cochem
Das eigenständige Plätzchenbacken lockte an die Backstation der Bäckerei Lohner. Hier wurde kräftig Teig geknetet und in die gew
Das eigenständige Plätzchenbacken lockte an die Backstation der Bäckerei Lohner. Hier wurde kräftig Teig geknetet und in die gewünschte Form gebracht.
Thomas Esser

Beim Kinderfest der Stadt Cochem war auch in diesem Jahr viel Programm für den Nachwuchs geboten. Plätzchenbacken, Seifenblasenshow oder Quattro-Bungee-Jumper: Die Angebote begeisterten Groß und Klein. 

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Zumindest das Zentrum des Moselstädtchens befand sich am vergangenen Sonntag fest in Kinderhänden. Grund hierfür war das von der Kreisstadt alljährlich veranstaltete Fest für den Nachwuchs, das auch in diesem Jahr viele Hundert Mädchen und Jungen nebst Eltern, Freunden und Verwandten anlockte.

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