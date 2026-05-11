Beim Kinderfest der Stadt Cochem war auch in diesem Jahr viel Programm für den Nachwuchs geboten. Plätzchenbacken, Seifenblasenshow oder Quattro-Bungee-Jumper: Die Angebote begeisterten Groß und Klein.
Lesezeit 1 Minute
Zumindest das Zentrum des Moselstädtchens befand sich am vergangenen Sonntag fest in Kinderhänden. Grund hierfür war das von der Kreisstadt alljährlich veranstaltete Fest für den Nachwuchs, das auch in diesem Jahr viele Hundert Mädchen und Jungen nebst Eltern, Freunden und Verwandten anlockte.