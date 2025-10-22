Baustellen-Marathon an Mosel Sperrung von Straße und Gleis: So läuft es in Löf 22.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Bahnbrücke im Verlauf der K 43 in Löf, Ortsteil Kattenes, ist schadhaft. Der Berührungsschutz wird derzeit erneuert. Die Zeit drängt: Die Bauarbeiten müssen während der einwöchigen Sperrpause der Bahn, bis Montag (27. Oktober) durchgeführt werden. Der Ort Löf ist gleich von mehreren Baustellen und Umleitungen betroffen. Hannah Klein

Bagger, Absperrungen, Umleitungen: Autofahrer und Zugreisende brauchen entlang der Mosel aktuell starke Nerven. Zwischen Cochem und Koblenz rollen keine Züge mehr, einige Straßen sind gesperrt. Der Ort Löf ist gleich mehrfach betroffen.

Die Bauarbeiten auf der Moselstrecke sind in vollem Gange: Gleisen, Bahnübergängen und Bahnbrücken geht es an die Substanz. Die Strecke zwischen Cochem und Koblenz ist derzeit voll gesperrt, bis Montag, 27. Oktober (4 Uhr), bleibt das so. Das macht sich auch auf den Straßen bemerkbar.







