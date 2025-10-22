Bagger, Absperrungen, Umleitungen: Autofahrer und Zugreisende brauchen entlang der Mosel aktuell starke Nerven. Zwischen Cochem und Koblenz rollen keine Züge mehr, einige Straßen sind gesperrt. Der Ort Löf ist gleich mehrfach betroffen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Bauarbeiten auf der Moselstrecke sind in vollem Gange: Gleisen, Bahnübergängen und Bahnbrücken geht es an die Substanz. Die Strecke zwischen Cochem und Koblenz ist derzeit voll gesperrt, bis Montag, 27. Oktober (4 Uhr), bleibt das so. Das macht sich auch auf den Straßen bemerkbar.