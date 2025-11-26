Zwei Baustellen Sperrung im Alftal dauert noch länger Ursula Bartz 26.11.2025, 06:00 Uhr

i Bengel ist schon seit Monaten eine Baustelle. TV/Ursula Bartz

Sowohl in Bengel als auch in Bausendorf sind seit Langem Abschnitte der B49 gesperrt – und das bleibt noch eine Weile so.

Bengel/Bausendorf. Wer im Alftal lebt oder die dortigen Straßen passieren muss, der ist seit Monaten Leid gewöhnt. Die viel befahrene B49, die dort durch mehrere Gemeinden führt, ist schon seit dem Sommer nicht mehr durchgängig befahrbar. So lange laufen die Baustellen in Bengel und Bausendorf noch Den Anfang machte die Sperrung der Ortsdurchfahrt von Bengel von der Ortsmitte bis zum Ortsausgang in Richtung Wittlich.







