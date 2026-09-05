Spendenbetrug an der Mosel: Ehepaar muss ins Gefängnis
Während einer Vermisstensuche bei Piesport hatte ein Ehepaar eine Spendenaktion gestartet. Aber das Geld kam nie an. Dafür musste sich das Paar nun vor Gericht verantworten.
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Es waren auf den ersten Blick jeweils kleine Spenden-Summen, um die ein Ehepaar in Piesport und Umgebung viele Menschen in den sozialen Medien betrogen hatte. Aber sowohl die Gesamtsumme als auch die Vorgeschichte der beiden veranlassten den vorsitzenden Richter Oliver Emmer dazu, ein verhältnismäßig hohes Strafmaß zu wählen.