„Rettung in letzter Minute“
Spekulationen über Partyboot auf der Mosel
Die von der Wasserschutzpolizei Trier zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt das Hausboot, das sich losgerissen hatte und später zurück nach Bernkastel-Kues abgeschleppt wurde.
Ein führungsloses Partyboot sorgte am Wochenende für dramatische Szenen auf der Mosel. Die Feuerwehr stoppte das Boot in letzter Minute. Doch wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Ein Eventboot hatte sich am Samstag, 21. Februar, bei Bernkastel-Kues von einer Steganlage losgerissen und war bis nach Zeltingen-Rachtig getrieben (wir berichteten).

