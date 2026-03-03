„Rettung in letzter Minute“Spekulationen über Partyboot auf der MoselChristian Moeris03.03.2026, 14:00 UhriDie von der Wasserschutzpolizei Trier zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt das Hausboot, das sich losgerissen hatte und später zurück nach Bernkastel-Kues abgeschleppt wurde. Wasserschutzpolizei Trier/dpa/Wasserschutzpolizei TrierEin führungsloses Partyboot sorgte am Wochenende für dramatische Szenen auf der Mosel. Die Feuerwehr stoppte das Boot in letzter Minute. Doch wie konnte es zu dem Unfall kommen? Lesezeit 3 Minuten Ein Eventboot hatte sich am Samstag, 21. Februar, bei Bernkastel-Kues von einer Steganlage losgerissen und war bis nach Zeltingen-Rachtig getrieben (wir berichteten). Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis Cochem-ZellBlaulicht