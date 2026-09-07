40 Teilnehmer
Spannende Duelle bei Benefiz-Darts-Open in Büchel
Für ein schnelles Finish auf der Darts-Scheibe war neben einem ruhigen Händchen ebenso ein zielsicheres Auge gefragt.
Für ein schnelles Finish auf der Darts-Scheibe war neben einem ruhigen Händchen ebenso ein zielsicheres Auge gefragt.
Thomas Esser

Das 7. Büchel Benefiz-Darts-Open war auch in diesem Jahr ein spannendes Sportevent in Büchel.

Lesezeit 1 Minute
Auch in diesem Jahr hatten sich wieder 40 engagierte Sportler zur mittlerweile 7. Büchel Benefiz-Darts-Open angemeldet. Im Sportlerheim auf dem Waldsportplatz, das sich als Austragungsort bereits seit seiner Premiere bewährt hat, war es Veranstaltungsleiter und Moderator Björn Schneiders und seinem Organisationsteam erneut gelungen, dieses in eine schmucke Darts-Arena nach dem englischen “Ally-Pally-Vorbild” Alexandra Palace zu verwandeln. Von ...
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