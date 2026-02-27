Planänderung für Pinnerstraße Sozialer Wohnungsbau statt Weinerlebnis in Cochem Ulrike Platten-Wirtz 27.02.2026, 18:00 Uhr

i Die Pinnerstraße in Cochem soll nach den neuesten Plänen der Stadt wieder aufgewertet werden. Ulrike Platten-Wirtz

Die Stadt Cochem hat das ehemalige Weingut Rademacher wieder an den ursprünglichen Bieter zurückgeben müssen. Die Pläne, das Anwesen zu einem Weinerlebniszentrum umzubauen, waren aber schon vorher gestorben. Das sind die Gründe.

Wie gewonnen, so zerronnen. Dieses Sprichwort trifft auf die Stadt und das ehemalige Weingut Rademacher in der Pinnerstraße in Cochem zu. Die Stadt hatte das Anwesen nach einer Insolvenzversteigerung als zweithöchste Bieterin dank des gesetzlichen Vorkaufsrechts erwerben können.







