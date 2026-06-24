Kunst an der Mosel
Soroptimisten zeigen Bilder von Renate Schmitt 
An der Veranstaltung "Kunst am Fluss" beteiligen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Künstler aus dem Landkreis.
An der Veranstaltung "Kunst am Fluss" beteiligen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Künstler aus dem Landkreis.
Archivbild Ulrike Platten-Wirtz

Bei „Kunst am Fluss“ stellen die Cochemer Soroptimistinnen Bilder ihrer verstorbenen Klubschwester Renate Schmitt in Treis aus. Weitere Kunstaktionen gibt es in Moselkern, Pommern, Ernst, Senheim und Kliding. Das wird geboten.

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Zeichnungen und Gemälde der verstorbenen Lutzerather Künstlerin Renate Schmitt sind am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Ausstellungsort ist die alte Landwirtschaftliche Berufsschule, Hinter Mont 14 in Treis (Wohnhaus Layaa-Laulhé).

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Kreis Cochem-ZellFreizeit

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