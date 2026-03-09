Sammelstelle aufgelöst Sorgen in Daun wegen Altkleider-Entsorgung 09.03.2026, 18:00 Uhr

i Kein schöner Anblick in der Boverather Straße in Daun. So sieht es aus, nachdem Mitarbeiter des Bauhofes am Tag zuvor die Kleidersäcke weggeräumt haben. Susanne Stumm

Wo früher Sammelcontainer standen, liegen nun Plastiksäcke voller Textilien. Für die Stadt ein Problem. Warum wurden die Container abgebaut? Wohin jetzt mit Hosen, Kleidern, Schuhen?

Daun. „Schauen Sie sich das an“, klagt Eberhard Trippens aus Daun, der gerade in der Boverather Straße sein Altglas wegbringt. „Gestern war die Sammelstelle für Altkleider noch einigermaßen sauber, heute türmen sich schon wieder Kleidersäcke am Straßenrand.







