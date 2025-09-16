Torten und Törtchen sind die große Leidenschaft von Sophia Eckerskorn. Nicht verwunderlich, dass die Cochemerin ihr Hobby auch zum Beruf gemacht hat. Und nicht nur das: Ihre Ausbildung in einer Konditorei in Bremerhaven hat sie kürzlich als Landesbeste abgeschlossen. Nun ist die 23-Jährige wieder zurück an der Mosel. Das soll den Cochemern nicht zum Nachteil sein.

Seit April hat Sophia Eckerskorn mitunter das Sagen in der Backstube des Rathauscafés auf dem Cochemer Marktplatz. Die Chefin ist sie zwar nicht, aber Inhaber Karl Noss lässt seiner Mitarbeiterin relativ freie Hand, unterstützt aber, wenn Not am Mann ist. Doch für die Kreationen der Torten und Teilchen ist Sophia Eckerskorn in erster Linie selbst verantwortlich. Dass sie ein Händchen dafür hat, merkt man sofort, wenn man sich die Auslage „bei Rünz“, wie das Café in Cochem immer noch genannt wird, anschaut. Kuchen und Torten aus Sahne, Buttercreme, Früchten und Schokolade lachen die Gäste regelrecht an.

„Ich habe so viel Spaß an dem Beruf, darin gehe ich richtig auf.“

Sophia Eckerskorn

„Ich habe so viel Spaß an dem Beruf, darin gehe ich richtig auf“, freut sich die 23-Jährige. Dabei ist die Cochemerin erst auf Umwegen zu ihrem Traumjob gekommen. „Eigentlich hatte ich ursprünglich ein Studium angestrebt“, bekennt sie. Technische Fächer wie Maschinenbau, Mathematik und Architektur haben Sophia Eckerskorn interessiert, dennoch fiel die Entscheidung am Ende zugunsten einer Ausbildung als Sozialassistentin in Koblenz aus. Als ihr Freund, ein Soldat, dann von der Bundeswehr aus nach Bremen versetzt wurde, war für Sophia klar, dass sie ihn begleiten würde. „Zuerst habe ich dann in Bremerhaven in einer Kindertagesstätte gearbeitet“, sagt sie. Der Beruf gefiel ihr zwar, „aber eine Stelle fürs Leben war es nicht“, sagt sie. Sophia Eckerskorn orientierte sich noch einmal neu. „Ich wollte etwas finden, bei dem ich auch bleibe und habe darüber nachgedacht, was mir am meisten Spaß macht. Dann war schnell klar: Das ist das Backen“, gesteht sie lächelnd.

i Torten mit fruchtiger Komponente mag die junge Konditorin persönlich besonders gern. Ulrike Platten-Wirtz

In einer kleinen Konditorei in Bremerhaven hat sie dann eine Ausbildung gemacht. „Es war eher eine Patisserie mit amerikanischem Einschlag“, sagt sie. Cheesecakes, Cookies, Cupcakes und Cakepops herzustellen war von da an für Sophia Eckerskorn an der Tagesordnung. Aber auch die verrücktesten Motivtorten nach Kundenwünschen durfte sie kreieren, darunter Superman- oder Einhorntorten, Fußball- und mehrstöckige Hochzeitskuchen. Persönlich bevorzugt Sophia Eckerskorn eher kleine Törtchen. „Die mit Früchten mag ich am liebsten“, gibt die Konditorin zu.

i Für das Gesellenstück hat Sophia Eckerskorn moseltypische Zutaten gewählt. Hartmut Giegling

Den Bezug zur Heimat hat die 23-Jährige während der Zeit im hohen Norden nie verloren. „Mein Herz war immer an der Mosel. Ich bin auch ein absoluter Familienmensch“, merkt sie an. Als dann der Abschluss der Ausbildung mit der Gesellenprüfung anstand, konnte sie sogar mit ihrer Heimat punkten „Das Thema war Landleben. Das hat für mich und Cochem genau gepasst.“ Ihre Aufgabe war es, Pralinen, Teegebäck und eine Schautorte mit typischen Zutaten aus der Moselregion herzustellen. Sophia entschied, die Zutaten den vier Stadtteilen Cochems zuzuordnen. „Für Cond habe ich den Riesling gewählt, für die Stadt die Walnuss, für Sehl die Quetsche und für Brauheck den Honig“, sagt sie. Das Ergebnis überzeugte die Jury voll und ganz. Sophia, die ihre Ausbildungszeit um die Hälfte verkürzen konnte, wurde mit der Bestnote 1 bewertet.

i Passend zur Weinköniginnentorte hat Sophia Eckerskorn auch kleine Törtchen kreiert. Sophia Eckerskorn

Noch größer war die Freude, als sie erfuhr, dass sie zusammen mit ihrem Freund wieder an die Mosel ziehen konnte. Eine ihrer ersten Aufgaben in Cochem war dann, eine Torte für die neuen Weinmajestäten zu kreieren. „Wir haben uns für eine Füllung mit Weinmousse und einem Kern aus Birnenkompott entschieden, das Ganze mit einer roten Schokoladenglasur umhüllt“, sagt Sophia Eckerskorn.

Im November möchte die 23-Jährige ihr Können mit der Teilnahme am Bundesentscheid der Konditoren in München erneut unter Beweis stellen. Und im kommenden Jahr strebt sie die Meisterprüfung an.