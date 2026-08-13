Die unendlichen Weiten des Alls faszinieren. Umso mehr, wenn zwei Himmelsereignisse zusammentreffen wie die Sonnenfinsternis und der Schauer der Sternschnuppen. Hunderte haben sich zur Beobachtung zur Sternwarte in die Eifel aufgemacht.
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Kaum etwas beflügelt die Fantasie von Menschen mehr als der Blick ins All. Wie weit sind die unendlichen Weiten tatsächlich, kommt da noch was? Zwei Himmelsereignisse an einem Abend haben Hunderte Schaulustiger ermuntert, sich der „Langen Nacht der Astronomie“ auf der Sternwarte Hoher List anzuschließen.