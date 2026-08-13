An der Sternwarte in der Eifel Sonnenanbeter strömen zu Finsternis und Sternschnuppen Thomas Brost 13.08.2026, 14:00 Uhr

i Viele Sonnenfinsternis-Fans wollten sich das Spektakel an der Sternwarte bei Schalkenmehren nicht entgehen lassen. Insgesamt kamen 400 Besucher an den Aussichtspunkt in der Eifel. Thomas Brost

Die unendlichen Weiten des Alls faszinieren. Umso mehr, wenn zwei Himmelsereignisse zusammentreffen wie die Sonnenfinsternis und der Schauer der Sternschnuppen. Hunderte haben sich zur Beobachtung zur Sternwarte in die Eifel aufgemacht.

Kaum etwas beflügelt die Fantasie von Menschen mehr als der Blick ins All. Wie weit sind die unendlichen Weiten tatsächlich, kommt da noch was? Zwei Himmelsereignisse an einem Abend haben Hunderte Schaulustiger ermuntert, sich der „Langen Nacht der Astronomie“ auf der Sternwarte Hoher List anzuschließen.







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