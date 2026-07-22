Feiern an der Mosel Sommer, Wein und Musik: Diese Feste stehen jetzt an Angela Kauer-Schöneich 22.07.2026, 12:00 Uhr

i Stimmungsvoll geht es zu bei den noch folgenden Weinfesten. Thomas Esser

Die großen Weinfeste Anfang Juli sind Geschichte – doch für Weinfreunde beginnt jetzt die nächste Runde. Ab dem kommenden Wochenende laden entlang der Mosel gleich mehrere Orte zum Feiern ein.

Nach dem Weinfest in Moselkern ist noch lange nicht Schluss: Wer den Sommer an der Mosel genießen möchte, muss sich nicht beeilen – auch Ende Juli füllt sich der Veranstaltungskalender noch einmal ordentlich. An der Unter- und Mittelmosel kommen Besucher an gleich mehreren Orten auf ihre Kosten.







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