Die großen Weinfeste Anfang Juli sind Geschichte – doch für Weinfreunde beginnt jetzt die nächste Runde. Ab dem kommenden Wochenende laden entlang der Mosel gleich mehrere Orte zum Feiern ein.
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Nach dem Weinfest in Moselkern ist noch lange nicht Schluss: Wer den Sommer an der Mosel genießen möchte, muss sich nicht beeilen – auch Ende Juli füllt sich der Veranstaltungskalender noch einmal ordentlich. An der Unter- und Mittelmosel kommen Besucher an gleich mehreren Orten auf ihre Kosten.