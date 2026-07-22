Feiern an der Mosel
Sommer, Wein und Musik: Diese Feste stehen jetzt an
Stimmungsvoll geht es zu bei den noch folgenden Weinfesten.
Stimmungsvoll geht es zu bei den noch folgenden Weinfesten.
Thomas Esser

Die großen Weinfeste Anfang Juli sind Geschichte – doch für Weinfreunde beginnt jetzt die nächste Runde. Ab dem kommenden Wochenende laden entlang der Mosel gleich mehrere Orte zum Feiern ein.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Weinfest in Moselkern ist noch lange nicht Schluss: Wer den Sommer an der Mosel genießen möchte, muss sich nicht beeilen – auch Ende Juli füllt sich der Veranstaltungskalender noch einmal ordentlich. An der Unter- und Mittelmosel kommen Besucher an gleich mehreren Orten auf ihre Kosten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren