Stadtpolitik an der Mosel Soll Bernkastel-Kues Kirche mit 100.000 Euro fördern? 19.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Pfarrkirche St. Michael in Bernkastel-Kues könnte, wenn die Stadt sich an ihrer Sanierung beteiligt, auch als Veranstaltungsraum genutzt werden. Hans-Peter Linz

Ob die Sanierung einer Kirche mit städtischem Geld gefördert werden soll: Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Stadtrats in Bernkastel-Kues. Eines ist klar: Dafür muss es eine Gegenleistung geben.

Normalerweise liegen im Ratsinfosystem der Stadt Bernkastel-Kues online die wichtigsten Unterlagen für die Stadtratssitzungen offen aus. Neben den Beschlussvorlagen helfen ergänzende Dokumente den Bürgern und der Presse, die anstehenden Entscheidungen nachzuvollziehen.







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