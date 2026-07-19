Stadtpolitik an der Mosel
Soll Bernkastel-Kues Kirche mit 100.000 Euro fördern?
Die Pfarrkirche St. Michael in Bernkastel-Kues könnte, wenn die Stadt sich an ihrer Sanierung beteiligt, auch als Veranstaltungs
Die Pfarrkirche St. Michael in Bernkastel-Kues könnte, wenn die Stadt sich an ihrer Sanierung beteiligt, auch als Veranstaltungsraum genutzt werden.
Hans-Peter Linz

Ob die Sanierung einer Kirche mit städtischem Geld gefördert werden soll: Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Stadtrats in Bernkastel-Kues. Eines ist klar: Dafür muss es eine Gegenleistung geben.

Lesezeit 3 Minuten
Normalerweise liegen im Ratsinfosystem der Stadt Bernkastel-Kues online die wichtigsten Unterlagen für die Stadtratssitzungen offen aus. Neben den Beschlussvorlagen helfen ergänzende Dokumente den Bürgern und der Presse, die anstehenden Entscheidungen nachzuvollziehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren