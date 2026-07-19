Soll Bernkastel-Kues Kirche mit 100.000 Euro fördern?
Ob die Sanierung einer Kirche mit städtischem Geld gefördert werden soll: Diese Frage beschäftigt die Mitglieder des Stadtrats in Bernkastel-Kues. Eines ist klar: Dafür muss es eine Gegenleistung geben.
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Normalerweise liegen im Ratsinfosystem der Stadt Bernkastel-Kues online die wichtigsten Unterlagen für die Stadtratssitzungen offen aus. Neben den Beschlussvorlagen helfen ergänzende Dokumente den Bürgern und der Presse, die anstehenden Entscheidungen nachzuvollziehen.