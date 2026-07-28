Behelfsbrücke kommt im August
So will Gerolstein den Verkehrskollaps verhindern
Am neuen Kreisverkehr am südlichen Brückenkopf wurden die Asphaltarbeiten durchgeführt.
Am neuen Kreisverkehr am südlichen Brückenkopf wurden die Asphaltarbeiten durchgeführt.
LBM Gerolstein/Rudolf Höser

Der Brückenschlag von Gerolstein: Damit der Verkehr weiterlaufen kann, entsteht eine provisorische Auffahrt auf die alte Brücke. Eine Behelfsbrücke soll Anfang August geliefert werden.

Lesezeit 2 Minuten
Am nördlichen Brückenkopf dröhnen die Maschinen, am südlichen nehmen die Vorarbeiten für die Behelfszufahrt Gestalt an: Der Ersatzneubau der Hochbrücke in Gerolstein wird sichtbar. Die Bohrarbeiten am nördlichen Brückenkopf sind abgeschlossen. Dort beginnen nun die Arbeiten am Fundament für das Widerlager – also an der Stelle, auf der die neue Brücke später aufliegt.
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