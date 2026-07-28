Der Brückenschlag von Gerolstein: Damit der Verkehr weiterlaufen kann, entsteht eine provisorische Auffahrt auf die alte Brücke. Eine Behelfsbrücke soll Anfang August geliefert werden.
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Am nördlichen Brückenkopf dröhnen die Maschinen, am südlichen nehmen die Vorarbeiten für die Behelfszufahrt Gestalt an: Der Ersatzneubau der Hochbrücke in Gerolstein wird sichtbar. Die Bohrarbeiten am nördlichen Brückenkopf sind abgeschlossen. Dort beginnen nun die Arbeiten am Fundament für das Widerlager – also an der Stelle, auf der die neue Brücke später aufliegt.