Geld aus Sondervermögen So werden 52 Millionen Euro für Cochem-Zell verteilt Dieter Junker 25.02.2026, 14:00 Uhr

i Die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen zählt zu den Investitionsschwerpunkten, für die Kreis und Verbandsgemeinden viel Geld aus einem Sondervermögen erhalten. David Ditzer/Archiv

Insgesamt rund 52 Millionen Euro erhalten in Cochem-Zell Kreis und Verbandsgemeinden in den nächsten zwölf Jahren aus einem Sondervermögen. Wie genau soll dieses Geld investiert werden? Im Kreisausschuss ging es erst einmal um Leitplanken.

Mehr als 51,7 Millionen Euro erhält der Kreis Cochem-Zell in den nächsten zwölf Jahren aus dem sogenannten Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur (unsere Zeitung berichtete). Nun geht es darum, dieses Geld, von dem zwei Drittel an die Verbandsgemeinden weitergeleitet werden soll, ein Drittel beim Kreis verbleiben wird, für entsprechende Maßnahmen vorzusehen.







