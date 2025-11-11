Mehr als 50.000 Besucher So war die erste Badesaison im Wittlicher Vitelliusbad Von Lisa Harlou 11.11.2025, 12:00 Uhr

i Diesen Sommer hat das neue Vitelliusbad in Wittlich wieder eröffnet. So war die erste Badesaison in Zahlen. Andreas Sommer

Nach dreieinhalb Jahren Umbauzeit und dreißig Millionen Euro Kosten eröffnete im Juni das neue Vitelliusbad in Wittlich wieder. So war die erste Saison des neuen Bades in Zahlen.

Wittlich. Nach rund dreieinhalbjährigem Umbau war es im Juni dieses Jahres endlich so weit: Das neue Vitelliusbad öffnete die Türen für seine Badegäste. Der Eröffnungstag, ein voller Erfolg: 30 Grad und ein wolkenloser Himmel lockten 1500 Besucher – die maximale Kapazitätsgrenze – in das neue Kombibad.







