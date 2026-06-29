Kunst unter freiem Himmel
So war der „Sommernachtsraum“ in Gillenbeuren
Der Senheimer Künstler Christoph Anders stellte auch in diesem Jahr wieder beim Sommernachtsraum in Gillenbeuren aus.
Der Senheimer Künstler Christoph Anders stellte auch in diesem Jahr wieder beim Sommernachtsraum in Gillenbeuren aus.
Alfons Benz

Kunst, mal nicht im Museum, sondern draußen, unter schattigen Bäumen auf einer parkähnlichen Wiese. Das ist der „Sommernachtsraum“ in Gillenbeuren. Was die Ausstellung in diesem Jahr zu bieten hatte. 

Lesezeit 2 Minuten
Bereits zum 22. Mal verwandelte sich das Eifeldörfchen Gillenbeuren am vergangenen Sonntag in eine lebendige Oase für Kunstliebhaber. Der schon legendäre „Sommernachtstraum“ lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an. Ausgerichtet von der einheimischen Künstlerin Dorothea Kirsch in ihrem parkähnlichen Garten, hat sich dieses Event längst einen festen Platz im Terminkalender der Kulturszene erobert.

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