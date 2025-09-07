Kaum hatten die Frauen von Club Soroptimist Cochem am Samstagvormittag an ihrem Stand auf dem Carlfritz-Nikolay-Platz das reichhaltige Angebot an allerlei Waren in Szene gesetzt, kamen auch schon die ersten Kunden. Von Kaffeegeschirr über Haushaltswaren, Spielsachen und Kunstobjekte bis Modeschmuck gab es hier jede Menge zu entdecken. Der Zuspruch der Passanten war so groß, dass die Klubkasse am Ende um 2000 Euro reicher geworden ist. „Wir veranstalten den Flohmarkt jedes Jahr, aber diesmal war der Umsatz tatsächlich höher als sonst“, erklärt Klubpräsidentin Hiltrud Thiel. Das Geld kommt ausschließlich den Projekten des Klubs zugute. Die Soroptimistinnen setzen sich für die Gleichstellung sowie bessere Lebensbedingungen von Frauen auf der ganzen Welt ein. Derzeit stehen vor allen Aktionen gegen Cybermobbing an Frauen, die Leseförderung bei Kindern in Form von Buchspenden über die Tafel sowie Hilfsprojekte für die Ukraine im Vordergrund.