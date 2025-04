Exakt eine Woche nach dem bereits gut besuchten Ostermarkt, hatte am vergangenen Wochenende auch das traditionelle Blütenfest des Roten Weinbergpfirsichs auf dem Endertplatz in Cochem seine Pforten geöffnet. Zur Freude der bei dem Fest ausstellenden Marktbetreiber und Besucherscharen wurde die Veranstaltung von der Frühjahrssonne geradezu verwöhnt. Es war kein Wölkchen am Himmel zu sehen und bei Temperaturen knapp über 20 Grad drängten sich bereits mit dem offiziellen Startschuss viele Hundert Marktfreunde über den Endertplatz. Die bummelten gut gelaunt mit Kind und Kegel entlang der trefflich bestückten Marktbuden, die sich einmal mehr in der bewährten Form eines Rondells präsentierten.

Pfirsichblütenfee Annabell und Stadtbürgermeister Walter Schmitz hießen die Besucher mit Unterstützung von Cochems amtierenden Weinmajestäten Viktoria, Alicia und Johanna willkommen und luden sie zu einem gemeinsamen Rundgang entlang der Marktstände ein. Und die hatten wieder eine schmackhafte Vielfalt von Produkten rund um die berühmte Moselfrucht zu bieten.

i Bereits vor dem offiziellen Startschuss drängten sich zahlreiche Marktfreunde auf den Endertplatz und sicherten sich dabei schon vorab die besten Sitzplätze. Thomas Esser

Den Spitzenplatz in Sachen Beliebtheit sicherte sich hier von Beginn an der prickelnde Secco vom Roten Weinbergpfirsich, gefolgt von seiner Bowle sowie der Eisspezialität. Da man auf die ganze Frucht noch bis zum Herbstanfang warten muss, begnügten sich die Besucher auch gern mit eingemachten Produkten im Schraubglas oder abgefüllten in der Flasche. Zum direkten Verzehr gab es neben frisch gebackenen Waffeln mit Fruchtmus auch leckeren Pfirsichkuchen und auch die Freunde eines süßen Likörs oder weichen Pfirsichbrandes kamen bei der Angebotsvielfalt auf ihre Kosten.

Käse mit süßsaurem Relish oder gar einem roten Senf von der Moselfrucht ließ man sich überdies munden undauch die Butterbrotschnitte mit Marmelade wurde genüsslich verzehrt. Für die diesjährige Pfirsichernte sieht es aktuell gut aus. Die Bäume stehen derzeit in voller Blüte und zeigen im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren keine Frostschäden.