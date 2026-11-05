Immer häufiger werden Immobilien in der Region Starkwetter-Ereignissen und Naturkatastrophen ausgesetzt. Darum will der Kreis Cochem-Zell seine Gebäude elementarversichern. Doch ist ein Aufpreis für Erdbebenschäden nötig? So debattierte der Kreistag.
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Angesichts vermehrter Starkwetter-Ereignisse und Naturkatastrophen, bei denen starke Regenfälle, Überschwemmungen, Erdrutsche und Schneedruck für große Schäden an Gebäuden sorgen, hat sich der Kreis dazu entschieden eine Elementarschadenversicherung abzuschließen.