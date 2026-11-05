Hochwasser, Stürme, Erdbeben So versichert der Kreis Cochem-Zell seine Gebäude Dieter Junker 05.11.2026, 11:30 Uhr

i Hochwasser kommen in Cochem-Zell entlang der Mosel häufig vor. Doch wie verhält es sich mit Erdbeben? Ob ein höher Versicherungsbeitrag nötig ist, um die Gebäude in Kreishand vor Erdbebenschäden zu schützen, wurde jüngst im Kreistag diskutiert. (Archivbild) Ulrike Platten-Wirtz. Archivbild Ulrike Platten-Wirtz

Immer häufiger werden Immobilien in der Region Starkwetter-Ereignissen und Naturkatastrophen ausgesetzt. Darum will der Kreis Cochem-Zell seine Gebäude elementarversichern. Doch ist ein Aufpreis für Erdbebenschäden nötig? So debattierte der Kreistag.

Angesichts vermehrter Starkwetter-Ereignisse und Naturkatastrophen, bei denen starke Regenfälle, Überschwemmungen, Erdrutsche und Schneedruck für große Schäden an Gebäuden sorgen, hat sich der Kreis dazu entschieden eine Elementarschadenversicherung abzuschließen.







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