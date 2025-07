So verlief der erste Versuch zu Berg

Nach dem Unfall an der Moselschleuse in St. Aldegund konnte jetzt das erste Schiff in Richtung Trier geschleust werden. Tobias Schmidt, Fachbereichsleiter des WSA Mosel-Saar-Lahn, erklärt, warum die Schleusung zu Berg schwieriger ist als zu Tal.

Mit der „Ruhrpott“, einem mit 1500 Tonnen Erz beladenen Frachtschiff, konnte am Dienstag gegen 12.30 Uhr der erste Bergfahrer auf der Mosel bei St. Aldegund geschleust werden, nachdem ein Fahrgastschiff am vergangenen Mittwoch das Schleusentor beschädigt hatte.

Talfahrer, also Schiffe, die in Richtung Koblenz unterwegs waren, hatten schon in den vergangenen Tagen ihre Fahrt fortsetzen können. Nach dem Unglück hingen zwischen Trier und Koblenz rund 70 Schiffe fest, die meisten Talfahrer sind mittlerweile bereits geschleust. Jetzt heißt es auch für die Bergfahrer: endlich wieder freie Fahrt.

i Tobias Schmidt, Fachbereichsleiter des WSA Mosel-Saar-Lahn ist bei den Notschleusungen dabei. Ulrike Platten-Wirtz

Warum es schwieriger ist, zu Berg zu schleusen als zu Tal, erklärt Tobias Schmidt, Fachbereichsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Mosel-Saar-Lahn (WSA). „Das hat mit dem Druck, den das Wasser auf das Tor ausübt, zu tun“, sagt er. Bei einer Talfahrt führt die Schleusenkammer Oberwasser, ohne dass sich ein Schiff darin befindet. Falls das Tor dem Wasserdruck nicht standhalten würde, käme niemand zu Schaden. Bei der Bergfahrt ist es umgekehrt. „Da fährt das Schiff bei Unterwasser ein und wird dann mit dem einlaufenden Wasser hochgeschleust.“ Hält nun das Tor dem Wasserdruck nicht stand, wären Schiff und Passagiere gefährdet. Das WSA geht also auf Nummer sicher.

i Ausgerüstet mit einer Spezialkamera, hat Tauchmeister Michael Morschatt das Tor inspiziert. Ulrike Platten-Wirtz

Bevor die „Ruhrpott“ zu Berg geschleust wird, ging Michael Morschatt noch einmal in die Tiefe. Für den Tauchermeister des WSA war es ein Routinetauchgang. „Anders ist nur, dass hier das Tor beschädigt ist“, sagte er. Morschatt begutachtete unter Wasser, wie sich das beschädigte Tor bei steigendem Wasserdruck verhält, und fotografiert alles mit einer Spezialkamera. Nach rund 20 Minuten tauchte er mit einem Daumen hoch wieder auf. Alles in Ordnung, der Schleusungsvorgang konnte beginnen. Kalt war Morschatt übrigens nicht. Im Gegenteil. „Die Wassertemperatur ist mit 25 Grad Celsius rund 10 Grad wärmer als die Luft“, sagte er.

i Die Unfallverursacherin hat nun die Weiterfahrerlaubnis bekommen. Ulrike Platten-Wirtz

Nachdem Morschatt grünes Licht gegeben hatte, durfte die „Elegant Lady“, das Fahrgastschiff, das den Schaden verursacht hat, in die Schleusenkammer einfahren. Für den Tauchgang musste die Kammer volllaufen, nun nutzte man das Oberwasser, um den Talfahrer zu schleusen. „Heute Morgen haben wir der Elegant Lady die Weiterfahrt erlaubt“, sagte Schmidt. Genaueres über die Unfallursache hat der Fachbereichsleiter nicht bekannt gegeben. Man munkelt aber, dass es sich bei dem Unfall um einen technischen Defekt und kein menschliches Versagen gehandelt haben könne. Inzwischen war das Schiff, das lediglich am Bug eine Delle aufweist, wieder voll fahrtüchtig und nahm in Richtung Koblenz Fahrt auf. Mit Kapitän und Crew, jedoch ohne Passagiere. Die wurden bereits mit Bussen weitertransportiert.

„Es handelt sich aber um einen wirtschaftlichen Totalschaden, und es muss ein neues Tor eingebaut werden.“

Tobias Schmidt, WSA

Der Schaden am Schleusentor ist augenscheinlich zwar nicht so groß, doch eine Reparatur kommt dennoch nicht infrage. „Es handelt sich aber um einen wirtschaftlichen Totalschaden, und es muss ein neues Tor eingebaut werden,“ weiß Schmidt. Da schon nach dem Schleusenunfall in Müden vor sieben Monaten ein Ersatztor in Auftrag gegeben wurde, wird das neue Tor voraussichtlich bereits im September einbaufertig sein. Die Kosten allein für das neue Tor belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, schätzt Schmidt.

i Die erste Schleusung zu Berg ist gelungen. Nun kann es weitergehen. Ulrike Platten-Wirtz

Nachdem die „Elegant Lady“ die Fahrrinnen freigemacht hatte, konnte die „Ruhrpott“ einlaufen. Das Schiff gehört mit 110 Metern Länge eher zu den kleineren Schiffen, sodass in der Kammer noch rund 60 Meter Luft blieben. Alles lief glatt. Die „Ruhrpott“ konnte in den Zielhafen nach Dillingen weiterfahren und die Schleusenvorgänge fortgesetzt werden. Nach jeder Schleusung wurden die Torflügel anhand von angebrachten Markierungen kontrolliert. Wenn es keine Auffälligkeiten gibt, wird in St. Aldegund bis zum Anbruch der Dunkelheit weiter geschleust. Nachtschleusungen werden aber erst nach dem Einbau des neuen Tors wieder möglich sein.