So überzeugt der Musikernachwuchs in Cochem

Regelmäßig öffnet die Cochem-Zeller Kreismusikschule ihr Pforten für jedermann. Für Schülerinnen und Schüler eine Bühne, auf der sie zeigen, was sie gelernt haben. Das waren Höhepunkte des Konzerts in Cochem.

Das Schlossbergforum des Martin-von-Cochem-Gymnasiums war restlos mit Musikfreunden besetzt, als die Kreismusikschule (KMS) um ihren pädagogischen Leiter Stefan Andrae zu einem Tag der offenen Tür eingeladen hatte. Dazu gehörte neben einem informativen Einblick in das breit gefächerte Angebot des Musikunterrichts –inklusive der für diesen bereitstehenden Instrumente – erneut ein Konzert der aktuellen Schülerinnen und Schüler.

Die hatten zusammen mit dem ebenfalls anwesenden Lehrerkollegium ein von abwechslungsreicher Vielfalt geprägtes Konzertprogramm auf die Beine gestellt, das sich sehen und hören lassen konnte. So bietet die KMS schon seit 45 Jahren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen speziellen Fachunterricht in Musik, um damit eine Teilnahme am Laien- und Liebhabermusizieren anzuregen und zu ermöglichen. Dabei schafft sie gegebenenfalls auch die Voraussetzung für ein angestrebtes Musikstudium.

i Der erst fünfjährige Joris Elsen beeindruckt als Solist auf seinem Akkordeon, auf dem er "Mein erster Walzer" und "Oh when the Saints" gekonnt zu Gehör bringt. Thomas Esser

Joris Elsen (5) beeindruckt am Akkordeon

Dass sie damit nach wie vor erfolgreich unterwegs ist, bestätigen bis heute zahlreiche Musikerinnen und Musiker, die hier ihren Unterricht genossen haben. Auch die musikalisch ambitionierten Frischlinge, von denen ein Großteil erst im September 2024 mit dem Unterricht begonnen hat, konnte beim Konzert schon mit beeindruckender Fingerfertigkeit und Spielfreude überzeugen. Dies stellte beispielsweise auch der erst fünfjährige Joris Elsen als Solist auf seinem Akkordeon unter Beweis.

Neben Soloauftritten kam aber auch das Musizieren in einer Band sowie im Ensemble nicht zu kurz. Hier erfreute unter anderem die Girls-Band mit Leni Christmann, Jolien Meißner, Ilinka-Maria Plamada, Fiia Wriedt und Kira Wriedt, während sich das Streicherensemble mit Alissa Baun, Hannah Klippel, Miriam Klippel, Rahel Klippel, Emely Bodemir, Sarah Wendland und Angelina Enns ebenfalls musikalische Bestnoten verdiente.