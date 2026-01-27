Ruine hat neuen Besitzer So teuer war die alte Brauerei Senhals Ulrike Platten-Wirtz 27.01.2026, 16:29 Uhr

i Direkt gegenüber des Moselorts Mesenich liegt die Ruine der alten Brauerei. Ulrike Platten-Wirtz

Die ehemalige Brauerei Senhals hat den Besitzer gewechselt. Der neue, Karl-Heinz Alteepping aus Mesenich, ist bereits eifrig am Werkeln. Wir haben mit ihm über Pläne und Kosten gesprochen.

Der 76-jährige Karl-Heinz Alteepping aus Mesenich ist der neue Besitzer der ehemaligen Brauerei Senhals. „Ich habe für die Ruine das Tausendfache geboten, was der Vorbesitzer damals gezahlt hat“, schmunzelt der Winzer und Gastronom. Peter Haase, ehemalige Bürgermeister von Mesenich, hatte die Ruine seinerzeit nämlich für den symbolischen Betrag von 1 Euro erworben.







