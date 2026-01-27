Die ehemalige Brauerei Senhals hat den Besitzer gewechselt. Der neue, Karl-Heinz Alteepping aus Mesenich, ist bereits eifrig am Werkeln. Wir haben mit ihm über Pläne und Kosten gesprochen.
Lesezeit 2 Minuten
Der 76-jährige Karl-Heinz Alteepping aus Mesenich ist der neue Besitzer der ehemaligen Brauerei Senhals. „Ich habe für die Ruine das Tausendfache geboten, was der Vorbesitzer damals gezahlt hat“, schmunzelt der Winzer und Gastronom. Peter Haase, ehemalige Bürgermeister von Mesenich, hatte die Ruine seinerzeit nämlich für den symbolischen Betrag von 1 Euro erworben.