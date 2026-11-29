Tipps von Coach aus Hambuch So steigern Hobbysportler ihre Ausdauer Alfons Benz 29.11.2026, 14:00 Uhr

i Ein kleiner Pieks für klare Trainingswerte: Trainer Andreas Würtz (rechts) bestimmt während der Leistungsdiagnostik anhand eines winzigen Blutstropfens aus dem Ohrläppchen von Alfons Benz den Laktatwert, um die individuellen Trainingszonen zu ermitteln. Alfons Benz

Wie trainiert man richtig, ohne sich zu überfordern? Sportcoach Andreas Würtz aus Hambuch erklärt, was Leistungsdiagnostik, Puls- und Wattwerte, Ernährung und Erholung bringen – und warum der Spaß am Sport entscheidend ist.

Der ruckzuck ausverkaufte Mittelmosel-Triathlon im Juni in Bullay hat es eindrucksvoll gezeigt: Immer mehr Breitensportler wagen sich an Ausdauer-Events, überwinden ihre anfängliche Scheu und entdecken die Liebe zum Sport. Im Rahmen solcher Veranstaltungen, aber auch beim Empfang des RSC Untermosel anlässlich der Rückkehr von David Simon vom Ironman auf Hawaii, wurde unter Einsteigern und Außenstehenden immer wieder interessiert diskutiert: Wie ...







Artikel teilen

Artikel teilen