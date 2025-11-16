Studie vorgestellt So steht es um die Wasserversorgung in Cochem-Zell Dieter Junker 16.11.2025, 12:00 Uhr

i Am Ulmener Maar wird derzeit ein neuer Brunnen gebohrt, der für die Trinkwasserversorgung im Kreis große Bedeutung hat. Junker Dieter

Wasser ist generell eine knappe Ressource. Im Kreis Cochem-Zell kam es in trockenen Sommermonaten auch schon zu Knappheiten. Eine Studie, die dem Werkausschuss des Kreises vorgestellt wurde, gibt Aufschlüsse, wie es um die Wasserversorgung steht.

Die Wasserversorgung im Kreis hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen gesorgt. In den trockenen Sommermonaten kam es zu Wasserknappheit, Brauchwasser wird mehr genutzt, eine Wasserampel wurde eingeführt, neue Quellen erschlossen.







