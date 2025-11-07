Stadtteilkonzept Pinnerstraße So sollen unschöne Ecken in Cochem attraktiver werden Dieter Junker 07.11.2025, 09:48 Uhr

i Auch der Bahnhof von Cochem, der dringend sanierungsbedürftig ist, soll in das neue Stadtteilkonzept unterhalb des Pinnerbergs mit einbezogen werden. Junker Dieter

Mit mehr als zwei Millionen Tagesgästen ist Cochem eine Touristenattraktion. Doch es gibt auch unschöne Ecken in der Stadt, wie zum Beispiel die Pinnerstraße. Mit einem neuen Wohnkonzept möchte die Stadt dem nun dagegen angehen.

Die Stadt Cochem will für den Bereich zwischen Pinnerberg und Eisenbahnlinie unter Einbeziehung des Bahnhofsgebäudes ein neues Stadtteilkonzept erarbeiten. Einem entsprechenden Antrag der SPD stimmte der Stadtrat einstimmig zu. Die Konzeption soll nun im städtischen Planungsausschuss beraten werden.







