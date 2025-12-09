Besondere Wohnformen So sieht es im Tiny-Haus in Peterswald-Löffelscheid aus Nina Legler 09.12.2025, 08:00 Uhr

i Beate Quint gibt einen Einblick in das Innere des Tiny-Hauses in Peterswald-Löffelscheid. Nina Legler

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, suchte unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen und fand das Tiny-Haus in Peterswald-Löffelscheid. Doch dauerhaft wohnt hier niemand. Aber warum eigentlich nicht?

Das Tiny-Haus im Ortsteil Peterswald fällt beim Vorbeifahren direkt ins Auge: Auf einer großen Freifläche steht das Häuschen mit seiner schwarzen Fassade und seinen braunen Rahmen um die Fenster und Türen, umhüllt von einem Nebelschleier. Und obwohl in der Gemeinde Peterswald-Löffelscheid über 700 Menschen leben, sucht man die Bewohner des Tiny-Hauses darunter vergeblich.







Artikel teilen

Artikel teilen