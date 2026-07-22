Im Zeitplan beim Badbau So sieht es auf der Großbaustelle Zeller Schwimmbad aus 22.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Großbaustelle Zeller Schwimmbad aus der Luft. Sebastian Schuch/Hardt und Partner

Für jeden, der daran vorbeiläuft, geht es auf der Baustelle des neuen Zeller Schwimmbads gut voran. Doch was entsteht dort eigentlich wo? Unsere Redaktion durfte es sich anschauen.

Am Fuß des Zeller Hamms, nah am Moselufer, erwächst aus Stahlbeton gerade das neue Schwimmbad – für deutlich mehr als 20 Millionen Euro. 2027 soll das dann einzige Freibad in Verbandsgemeinde (VG) Zell eröffnet werden. Aber was genau ist gegenwärtig eigentlich schon fertig?







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