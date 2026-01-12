Neuansiedlungen im Bau- und Gewerbegebiet sowie die Erweiterung der Infrastruktur haben in Kaisersesch 2025 viel bewegt. Beim Neujahrsempfang war Zeit für einen Rück- und Ausblick. Ehrenamtliches Engagement wird gewürdigt.
In der Alten Schule, der „guten Stube“ Kaiserseschs, begrüßte Stadtbürgermeister Gerhard Weber Vertreter und Vertreterinnen des öffentlichen Lebens zum Neujahrsempfang, wobei er insbesondere die Vereinsvorsitzenden erwähnte: „Weil ich glaube, dass Sie das Herz einer Gemeinde sind und mit Ihren Vereinen dazu beitragen, dass sie lebt.