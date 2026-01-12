Neujahrsempfang in Kaisersesch So sieht die Zukunft der Eifelstadt aus Brigitte Meier 12.01.2026, 15:00 Uhr

i Zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen des öffentlichen Lebens begrüßte Stadtbürgermeister Gerhard Weber zum Neujahrsempfang in Kaisersesch. Brigitte Meier

Neuansiedlungen im Bau- und Gewerbegebiet sowie die Erweiterung der Infrastruktur haben in Kaisersesch 2025 viel bewegt. Beim Neujahrsempfang war Zeit für einen Rück- und Ausblick. Ehrenamtliches Engagement wird gewürdigt.

In der Alten Schule, der „guten Stube“ Kaiserseschs, begrüßte Stadtbürgermeister Gerhard Weber Vertreter und Vertreterinnen des öffentlichen Lebens zum Neujahrsempfang, wobei er insbesondere die Vereinsvorsitzenden erwähnte: „Weil ich glaube, dass Sie das Herz einer Gemeinde sind und mit Ihren Vereinen dazu beitragen, dass sie lebt.







