SPD-Anfrage an Kreisverwaltung So setzt Cochem-Zell künstliche Intelligenz ein Dieter Junker 01.01.2026, 11:13 Uhr

i Künstliche Intelligenz hilft Nutzern schon jetzt dabei, sich auf den Webseiten des Kreises Cochem-Zell zurechtzufinden. Die Vorteile von KI-Anwendungen will die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben künftig verstärkt nutzen. Das teilte sie auf eine SPD-Anfrage hin mit. David Ditzer

Mehr und mehr halten KI-Anwendungen Einzug in den Alltag der Menschen. Die Vorteile der Nutzung von künstlicher Intelligenz will sich auch die Kreisverwaltung Cochem-Zell zunutze machen. Risiken gebe es allerdings auch.

In der Kreisverwaltung werde künstliche Intelligenz (KI) vorsichtig, aber zukunftsorientiert dort eingesetzt, wo sie einen nachvollziehbaren Mehrwert biete, Mitarbeitende entlaste und die Qualität der Verwaltungsleistungen verbessere, stets unter Beachtung von Datenschutz, Transparenz und Verantwortung.







Artikel teilen

Artikel teilen