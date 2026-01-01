So setzt Cochem-Zell künstliche Intelligenz ein

Mehr und mehr halten KI-Anwendungen Einzug in den Alltag der Menschen. Die Vorteile der Nutzung von künstlicher Intelligenz will sich auch die Kreisverwaltung Cochem-Zell zunutze machen. Risiken gebe es allerdings auch.
Lesezeit 2 Minuten
In der Kreisverwaltung werde künstliche Intelligenz (KI) vorsichtig, aber zukunftsorientiert dort eingesetzt, wo sie einen nachvollziehbaren Mehrwert biete, Mitarbeitende entlaste und die Qualität der Verwaltungsleistungen verbessere, stets unter Beachtung von Datenschutz, Transparenz und Verantwortung.