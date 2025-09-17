Einladung zu Niwara Millemaje So schmeckte der Gin im Heimatmuseum in Mittelstrimmig 17.09.2025, 14:00 Uhr

i Bei der Niwara Millemaje wurde diesmal Hochprozentiges verkostet. Grischa Manderscheid

Mit der Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje gibt es seit drei Jahren regelmäßig kulturelle Angebote auf dem Strimmiger Berg. So kam eine Gin-Verkostung bei den Besuchern an.

Gin ist in, auf diesen Slogan konnte man jüngst in Mittelstrimmig setzen. Die auf Wacholderbeeren basierende Spirituose erfreut sich in den vergangenen Jahren nämlich zunehmender Beliebtheit. Ein Grund, weshalb Bernd Buchholz und Franz Zimmer, die „Macher“ der Veranstaltungsreihe Niwara Millemaje jüngst zum Gin-Tasting ins Heimatmuseum nach Mittelstrimmig eingeladen haben.







