Beim Pumpenfest in Mesenich präsentiert Ortschronist Martin Arens eine Ausstellung über das Leben der Winzer in früherer Zeit. Das gab es zu sehen.
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Im Rahmen seines gleichnamigen Festes präsentierte der Mesenicher Pumpenverein diesmal eine „winzerhistorische“ Ausstellung im alten Kellergewölbe des Brauweiler Hofs. Ortschronist Martin Arens hat innerhalb eines Jahres einmal mehr Schriftstücke, Filmausschnitte, Urkunden, Zeitungsartikel und vor allem Fotos zusammengetragen, die das Leben und Arbeiten der regionalen Moselwinzer in den letzten 100 Jahren unter dem Titel „Winzer-Freud und ...