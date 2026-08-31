Ausstellung in Mesenich So sah das Leben der Winzer in früherer Zeit aus Thomas Esser 31.08.2026, 14:36 Uhr

i Dorfchronist Martin Arens (Zweiter von links) eröffnet im im Beisein der Weinmajestäten sowie Bernhard Fuhrmann, Vorsitzender des Pumpenvereins, im alten Keller des Brauweiler Hofs die Ausstellung "Winzer-Freud und Winzer-Leid". Thomas Esser

Beim Pumpenfest in Mesenich präsentiert Ortschronist Martin Arens eine Ausstellung über das Leben der Winzer in früherer Zeit. Das gab es zu sehen.

Im Rahmen seines gleichnamigen Festes präsentierte der Mesenicher Pumpenverein diesmal eine „winzerhistorische“ Ausstellung im alten Kellergewölbe des Brauweiler Hofs. Ortschronist Martin Arens hat innerhalb eines Jahres einmal mehr Schriftstücke, Filmausschnitte, Urkunden, Zeitungsartikel und vor allem Fotos zusammengetragen, die das Leben und Arbeiten der regionalen Moselwinzer in den letzten 100 Jahren unter dem Titel „Winzer-Freud und ...







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