Wellness-Stall in Hetzerath: So „luxuriös“ leben die Kühe auf dem Engelshof
Die Kühe der Engelshof Molkerei in Hetzerath sind vor Kurzem in einen neuen Wellness-Kuhstall umgezogen. Was bietet er den Tieren und wie kommt das dem Tierwohl zugute?
Lesezeit 3 Minuten
Hetzerath. Aufregung auf dem Engelshof – bei Team und Tieren kurz vor Weihnachten. Für 110 Kühe hieß es: raus aus dem alten, rein in den neuen Stall. Der Weg war kurz, gerade mal 100 Meter, und der Umzug ging ruckzuck vonstatten. Nach rund einer Stunde war der Umzug schon vorbei.