So „luxuriös" leben die Kühe auf dem Engelshof

i Landwirt David Engel von der Engelshof Molkerei in Hetzerath setzt beim Tierwohl neue Maßstäbe: Mit einem innovativen Stallkonzept möchte er die Weide in den Kuhstall holen. Dafür hat er kräftig investiert und sogar einen eigenen Prototyp entwickelt. Kurz vor Weihnachten sind die Kühe in ihr neues Domizil umgezogen. Das Foto zeigt die Tiere kurz vor dem Umzug in den neuen Stall. David Engel: „Den werden die Tiere lieben. Sie mögen, genau wie wir Menschen, frische Luft und Licht." Monika Traut-Bonato

Die Kühe der Engelshof Molkerei in Hetzerath sind vor Kurzem in einen neuen Wellness-Kuhstall umgezogen. Was bietet er den Tieren und wie kommt das dem Tierwohl zugute?

Hetzerath. Aufregung auf dem Engelshof – bei Team und Tieren kurz vor Weihnachten. Für 110 Kühe hieß es: raus aus dem alten, rein in den neuen Stall. Der Weg war kurz, gerade mal 100 Meter, und der Umzug ging ruckzuck vonstatten. Nach rund einer Stunde war der Umzug schon vorbei.







