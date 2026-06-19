Projekt zur Artenvielfalt
So lernen Müdener Kinder, wie man Trockenmauern baut
Unter Anleitung lernen die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Müden, wie man Trockenmauern baut.
Unter Anleitung lernen die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Müden, wie man Trockenmauern baut.
Heinz Langen

Um das Thema Artenvielfalt und Naturschutz schon Kindern näherzubringen, hat die Gemeinde Müden Grundschüler und Vorschulkinder zu einer Exkursion ins Naturschutzgebiet Krabaun eingeladen. 

Lesezeit 1 Minute
Im Rahmen der „Woche der Artenvielfalt 2026 in der Moselregion“ widmet die Gemeinde Müden sich dem Thema Trockenmauern im Weinberg. Um bereits Kindern ein Gefühl für Artenvielfalt und Biodiversität in den Lebensräumen der Natur näherzubringen, hat Müdens Ortschef und Naturerlebnisbegleiter Franz Oberhausen zu einer Exkursion ins Naturschutzgebiet Krabaun eingeladen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellUmwelt

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