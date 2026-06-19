Um das Thema Artenvielfalt und Naturschutz schon Kindern näherzubringen, hat die Gemeinde Müden Grundschüler und Vorschulkinder zu einer Exkursion ins Naturschutzgebiet Krabaun eingeladen.
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Im Rahmen der „Woche der Artenvielfalt 2026 in der Moselregion“ widmet die Gemeinde Müden sich dem Thema Trockenmauern im Weinberg. Um bereits Kindern ein Gefühl für Artenvielfalt und Biodiversität in den Lebensräumen der Natur näherzubringen, hat Müdens Ortschef und Naturerlebnisbegleiter Franz Oberhausen zu einer Exkursion ins Naturschutzgebiet Krabaun eingeladen.