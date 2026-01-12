Besondere Wohnformen So lebt es sich in einer alten Mühle in Brohl Brigitte Meier 12.01.2026, 12:00 Uhr

i Katharina und Daniel Winkler fühlen sich wohl in ihrer zum gemütlichen Wohnhaus sanierten alten Mühle. Brigitte Meier

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, suchte unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Daniel und Katharina Winkler haben aus einer alten Mühle im Bachtal bei Brohl ein besonderes Eigenheim gemacht.

In den Bachtälern der Eifel haben sich bereits vor Jahrhunderten Mühlen angesiedelt, die restauriert als romantisches Ausflugsziel für Wanderer und Touristen eine neue Funktion gefunden haben. Aus der alten Mühle bei Brohl, die 1876 erbaut wurde, bis in die 1960er-Jahre in Betrieb war und rund 50 Jahre leer stand, haben Daniel (34) und Katharina Winkler (33) ein ganz besonderes Eigenheim gemacht, das durch die Kombination historischer und ...







