Der Mähdrescher rattert über die Felder, die Obstbäume sind abgepflückt und an den Weinreben wachsen und gedeihen die Trauben. Die Region befindet sich gerade mitten in der Erntesaison. Nachdem im vergangenen Jahr der Frost der Ernte geschadet hat, scheint das Wetter in diesem Jahr besser mitzuspielen. Die Landwirte und Winzer ziehen eine erste Bilanz.

Weinliebhaber müssen sich wohl noch gedulden, denn bis zur Ernte ist es noch etwas hin. Deshalb ist Stefanie Vornhecke, Weinbauvorsitzende im Kreis Cochem-Zell, vorsichtig mit einer ersten Prognose: „Zwar stehen die Weinberge bisher gut da, auch in Anbetracht ihres Gesundheitszustandes, doch bis zur Ernte kann noch so einiges passieren.“ Und mit „einiges“ meint die Weingutbesitzerin vor allem das wechselhafte Wetter. Auch wenn die Winzer froh über den Regen nach der Trockenheit waren, kann zu viel Regen oder gar Hagel den Weinreben schaden. Aus diesem Grund hält sich Stefanie Vornhecke mit einer Bilanz erst einmal zurück: „Wie die Ernte im Endeffekt verlief, kann man erst im September genauer sagen“, sagt die Winzerin.

i Egon Thomas und Stefanie Vornhecke, die Vertreter des Bauern- und Winzerverbandes Cochem-Zell. (Archivbild) Annika Wilhelm

Für die Untermosel bis nach Koblenz zieht auch Knut Schubert, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes im Kreis Mayen-Koblenz, eine erste Bilanz: „Der Regen kam nach dem trockenen und heißen Frühsommer zur rechten Zeit und es wird voraussichtlich eine bessere Ernte für die Winzer als im vorherigen Jahr.“ Doch dafür darf das Wetter in den nächsten Wochen auch nicht zu heiß sein, damit die Trauben keinen Sonnenbrand bekommen.

Die Getreideernte ist in vollem Gange

Vielerorts sieht man schon die Mähdrescher auf den Feldern arbeiten. Egon Thomas, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Cochem-Zell, ist positiv gestimmt: „Die Menge und Qualität der Ernte sind in diesem Jahr eher überdurchschnittlich.“ Die optimalen Bedingungen dafür hat wie beim Weinbau das Wetter geschaffen. Das Getreide konnte fleißig wachsen und wurde in diesem Jahr auch verhältnismäßig früh gedroschen.

Auch im Kreis Mayen-Koblenz verläuft die Getreideernte besser als im Vorjahr. Knut Schubert erklärt: „Zwar ist auch in diesem Jahr die Trockenheit ein Thema, doch es fiel immer zum passenden Zeitpunkt Regen, sodass sowohl die Menge als auch die Qualität sehr zufriedenstellend sind.“ Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt konnten die Mäharbeiten dieses Jahr schon eine Woche früher beginnen und die Wintergerste ist schon jetzt komplett abgeerntet. Zudem hat die Körner- und Rapsernte begonnen, doch durch den vielen Regen müssen hier die trockenen Zeitfenster zum Mähen abgepasst werden. Aber das soll laut Schubert in den nächsten zwei Wochen passieren.

Gutes Jahr für Obstbauern in der Region

Auch das erste Obst konnte schon abgeerntet werden. Thomas Gerhards vom Pfirsichhof in Neef im Kreis Cochem-Zell ist mittlerweile zufrieden mit dem Wachstum der Weinbergpfirsiche. „Durch die Trockenperiode im Frühling kam die Pfirsichblüte erst sehr spät, doch durch den Regen ist nun ein guter Behang entstanden“, berichtet Gerhards. Aktuell sind die Früchte noch sehr klein, aber sie sollen laut ihm bis zur zweiten beziehungsweise dritten Septemberwoche reif, süß und bereit zum Ernten sein.

i Die Rekordernte an Kirschen des Obsthofes Sattler in Koblenz wurde von speziellen Maschinen sortiert. Christian Sattler/Inhaber Obsthof Sattler

Christian Sattler besitzt einen Obsthof in Koblenz und baut unter anderem Kirschen, Erdbeeren und Zwetschgen an. Über seine Obsternte kann er sich in diesem Jahr nicht beklagen. Insbesondere bei den Kirschen hat er eine Rekordernte zu verzeichnen. Auch für die Erdbeeren war es ein gutes Jahr, denn durch die Trockenheit gab es nur wenig Pilzbefall an den Pflanzen. Die Ernte der Zwetschgen konnte sogar zehn Tage früher als üblich beginnen. Christian Sattler erklärt: „Im September, wenn die Leute ihren Zwetschgenkuchen backen wollen, wird es kaum noch Früchte zum Ernten geben, weshalb wir einen Teil erst mal einlagern werden.“