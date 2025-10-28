Nach Havarie in St. Aldegund So läuft der Einbau des neuen Schleusentors 28.10.2025, 15:00 Uhr

Bevor das neue Schleusentor eingebaut werden kann, wird es an Land zwischengelagert. Steven Goeres

Vor rund vier Monaten hatte ein Fahrgastschiff das Tor der Schleuse ramponiert. Seitdem wird im Notbetrieb geschleust. Doch schon am kommenden Freitag soll der Betrieb wieder normal laufen. Das neue Tor wird derzeit eingebaut.

Gut, dass Christoph Weber, Stahlwasserbauer beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn, nach der Havarie in Müden im vorigen Dezember so umsichtig war, und gleich den Bau von drei neuen Schleusentoren in Auftrag gegeben hat. Denn dadurch kann jetzt, nur vier Monate nachdem ein Fahrgastschiff die Schleuse in St.







