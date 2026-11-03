Früher hieß die Veranstaltung Federweißenfest, nun richtet man die Veranstaltung neu aus: In Cochem wird ab sofort der Weinherbst gefeiert, und das an zwei Wochenenden.
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Der neu in den Cochemer Veranstaltungskalender aufgenommene Weinherbst musste sich am vergangenen Wochenende mit einem verhaltenen Besucheraufkommen begnügen. Laut Tourist-Information (TI) Ferienland Cochem ging man bei der neuen Festbezeichnung nicht mehr speziell auf den Federweißen ein, der zuvor viele Jahre Namensgeber der Veranstaltung war.