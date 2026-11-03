Statt Federweißenfest So läuft der Cochemer Weinherbst nach der Umbenennung Thomas Esser 03.11.2026, 14:19 Uhr

i Auch am kommenden Wochenende bietet der Cochemer Weinherbst an drei Tagen tolle Livemusik, ein vielfältiges Weinangebot sowie leckeren Federweißen nebst Zwiebelkuchen. Thomas Esser

Früher hieß die Veranstaltung Federweißenfest, nun richtet man die Veranstaltung neu aus: In Cochem wird ab sofort der Weinherbst gefeiert, und das an zwei Wochenenden.

Der neu in den Cochemer Veranstaltungskalender aufgenommene Weinherbst musste sich am vergangenen Wochenende mit einem verhaltenen Besucheraufkommen begnügen. Laut Tourist-Information (TI) Ferienland Cochem ging man bei der neuen Festbezeichnung nicht mehr speziell auf den Federweißen ein, der zuvor viele Jahre Namensgeber der Veranstaltung war.







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